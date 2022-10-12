Міністр оборони США заявив, що рішучість підтримувати захисників України "поширюється на усі пори року".

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки наголошує, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

Про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6"), яке проходить у Брюсселі (Бельгія).

Остін заявив, що уряд Сполучених Штатів рішуче налаштований допомагати Україні у її самозахисті від російської агресії.

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Як зазначив міністр оборони США, уряди інших країн світу прискорили надання українським військовим допомоги, яку вони потребують для оборони українських громадян і України.

За його словами, ця допомога допомогла здобути помітних змін на полі бою.

"З часу нашої останньої зустрічі у вересні ми усі бачили, як Україна добилася визначних успіхів на полі бою. І незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст з-під російської окупації. І вони повернули тисячі квадратних кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але безпекова допомога, зусилля Контактної групи з тренування та забезпечення стійкості мають життєво важливе значення", - наголосив Остін.

Рамштайн-6 - що відомо

26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

8 вересня відбулось попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5").

За його підсумками Остін заявив, що підтримка права України на ефективну самооборону та відновлення суверенітету не припинятиметься. Зокрема, США, союзники і партнери активізували зусилля для задоволення оборонних потреб України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі Росії в Україні провалилися. РФ не досягнула своїх стратегічних цілей через помилки та завдяки мужності українських військових та народу, а також міжнародній підтримці України.

Міллі додав, що підрозділи Збройних сил України за допомогою ракетно-артилерійських систем підвищеної мобільності HIMARS знищили вже понад 400 цілей на окупованих територіях.

Міністр оборони США відзначив, що Контактній групі вдалося здобути величезного поступу у спільній співпраці, і місія групи змінилася, оскільки змінився характер війни.

Він нагадав, що на минулій зустрічі у вересні Контактна група зобов'язалася підтримувати самооборону України на довгостроковий період.

Як підкреслив Остін, підтримка права України на самооборону не залежить від результату будь-якої конкретної битви.

"Наша рішучість підтримувати захисників України поширюється на усі пори року. Тож, ця Контактна група виступає у єдності і налаштованості. Ми продовжимо посилювати оборонні спроможності України для нагальних потреб сьогодення і на довгостроковий період", - заявив Остін.

Як наголосив міністр оборони США, учасники формату "Рамштайн" зобов'язалися надати мільярди доларів на військову допомогу для України, а також на гуманітарну і фінансову підтримку.

"Ми також стимулювали нові інвестиції для наших промислових баз для задоволення оборонних потреб України, а також наших власних", - розповів Остін.

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