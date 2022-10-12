Міністр оборони Сполучених Штатів Америки наголошує, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.
Про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6"), яке проходить у Брюсселі (Бельгія).
Остін заявив, що уряд Сполучених Штатів рішуче налаштований допомагати Україні у її самозахисті від російської агресії.
Як зазначив міністр оборони США, уряди інших країн світу прискорили надання українським військовим допомоги, яку вони потребують для оборони українських громадян і України.
За його словами, ця допомога допомогла здобути помітних змін на полі бою.
"З часу нашої останньої зустрічі у вересні ми усі бачили, як Україна добилася визначних успіхів на полі бою. І незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст з-під російської окупації. І вони повернули тисячі квадратних кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але безпекова допомога, зусилля Контактної групи з тренування та забезпечення стійкості мають життєво важливе значення", - наголосив Остін.
Рамштайн-6 - що відомо
26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.
8 вересня відбулось попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5").
За його підсумками Остін заявив, що підтримка права України на ефективну самооборону та відновлення суверенітету не припинятиметься. Зокрема, США, союзники і партнери активізували зусилля для задоволення оборонних потреб України.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі Росії в Україні провалилися. РФ не досягнула своїх стратегічних цілей через помилки та завдяки мужності українських військових та народу, а також міжнародній підтримці України.
Міллі додав, що підрозділи Збройних сил України за допомогою ракетно-артилерійських систем підвищеної мобільності HIMARS знищили вже понад 400 цілей на окупованих територіях.
Міністр оборони США відзначив, що Контактній групі вдалося здобути величезного поступу у спільній співпраці, і місія групи змінилася, оскільки змінився характер війни.
Він нагадав, що на минулій зустрічі у вересні Контактна група зобов'язалася підтримувати самооборону України на довгостроковий період.
Як підкреслив Остін, підтримка права України на самооборону не залежить від результату будь-якої конкретної битви.
"Наша рішучість підтримувати захисників України поширюється на усі пори року. Тож, ця Контактна група виступає у єдності і налаштованості. Ми продовжимо посилювати оборонні спроможності України для нагальних потреб сьогодення і на довгостроковий період", - заявив Остін.
Як наголосив міністр оборони США, учасники формату "Рамштайн" зобов'язалися надати мільярди доларів на військову допомогу для України, а також на гуманітарну і фінансову підтримку.
"Ми також стимулювали нові інвестиції для наших промислових баз для задоволення оборонних потреб України, а також наших власних", - розповів Остін.