Також лідери країн "Великої сімки" закликають Росію припинити атакувати Україну і вивести усі війська з української території.

Лідери країни "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) обіцяють Україні надати більше систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві лідерів G7, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

"Ми продовжимо координувати зусилля для задоволення термінових потреб України у військовій і оборонній техніці з негайною увагою на забезпеченні України системами і спроможностями протиповітряної оборони", - наголошується у заяві.

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Також лідери "Великої сімки" заявили про рішуче засудження продовження захоплення і мілітаризації Росією української Запорізької АЕС, викрадення і зловживання стосовно українського персоналу станції, і умисної дестабілізації її операцій. Вони заявили про підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії стосовно започаткування зони безпеки і охорони навколо Запорізької АЕС.

"Агресивна війна Росії повинна припинитися. На сьогодні ми не бачили доказів, що Росія віддана стійким мирним зусиллям. Росія може зупинити цю війну негайно шляхом припинення її атак проти України та повного і безумовного виведення її військ з території України. Ми вітаємо і підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого миру", - йдеться у заяві.

Також вони запевняють, що залишаються відданими безпрецедентній скоординованій санкційній політиці у відповідь на агресивну війну Росії.

"Ми будемо зберігати і посилювати економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється або підриває наші обмежувальні заходи", - сказано у заяві.

Війна в Україні: система ППО

Нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зараз отримує військову допомогу щонайменше з двох десятків країн. Серед інших, глава МЗС вдячний Німеччині за рішення посилити українську ППО і передачу додаткових семи зенітних установок Gepard.

З огляду на постійні масові ракетні удари Росії по Україні західні партнери зосередились на поставках нам додаткових систем ППО. Наразі на озброєнні у ЗСУ є передові NASAMS та Iris-T. 30 листопада США заявили про наміри профінансувати виробництво нових установок NASAMS.

Також 9 грудня, стало відомо, що США виділять для України ще 275 мільйонів доларів. Що саме США нададуть Україні, в Білому домі не повідомили. Але раніше видання Reuters вже писало, що Пентагон також включить до переліку.

Як наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв, Україні потрібно значно більше різноманітних систем ППО. Нині ж ЗСУ на повну і дуже ефективно використовують усе озброєння, яке отримали від країн-партнерів.

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