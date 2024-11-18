Експерт розповів, чи варто очікувати зміни позиції лідера КНДР, якщо більшість його військових загине.

Дозвіл Сполучених Штатів Америки на використання Україною далекобійних ракет ATACMS по території Росії може вплинути на рішення лідера КНДР Кім Чен Ина в питанні відправки додаткових військ на допомогу окупантам у Курській області. Однак це стосується "ефективного застосування" цього виду озброєння по підрозділах із Північної Кореї, зазначає директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Забезпечення операцій Сил оборони України на Курському напрямку і може бути основним напрямком використання ATACMS, заявив він у коментарі "Еспресо".

"Особливо в умовах, коли противник має завдання нарощувати зусилля з метою витіснення Сил оборони України з території Російської Федерації, зокрема з Курської області. І особливо на тлі того, що для цих цілей вони [росіяни] також залучають підрозділи північнокорейської армії", - наголосив Рябих.

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За його словами, лідер КНДР може змінити рішення про направлення додаткових військовослужбовців Росії тільки після "утилізації" більшості з тих військ, які вже перебувають у Курській області, за допомогою ATACMS.

"Тому що насамперед тому ж північнокорейському диктатору потрібні війська, які повернуться вже з новим досвідом, а не в трунах", - вважає експерт.

Крім того, він заявив, що, крім цього, на відстані до 300 кілометрів є сотні інших цілей, які необхідно знищити, щоб вплинути на ситуацію на полі бою.

Інші новини про удари ATACMS по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що зняття обмежень на ATACMS має "велике значення для кінцевої гри".

Крім того, Україна дізналася про дозвіл США на удари по Росії три дні тому. Хоча Пентагон продовжує на офіційному рівні "мовчати", не підтверджуючи і не підтверджуючи цієї інформації.

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