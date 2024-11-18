Україна дізналась про дозвіл США на удари по Росії три дні тому, - Axios

Білий дім пішов на цей крок, щоб стримати КНДР від відправки додаткових військ на війну проти України.

США близько трьох днів тому поінформували Україну про рішення президента Джо Байдена дозволити використання далекобійної зброї для ударів по території РФ, пише Axios з посиланням на джерело.

"Джерело заявило, що інформація про рішення Байдена була передана Україні близько трьох днів тому", - пише видання.

Також співрозмовник зазначив, що Білий дім пішов на цей крок, щоб стримати КНДР від відправки додаткових військ на війну проти України.

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Чиновники США сподіваються, що ураження військ КНДР в Курській області змусить Пхеньян переглянути своє рішення щодо відправки додаткових сил у регіон. У такому випадку російська контратака районі провалиться.

Офіційно Пентагон відмовився коментувати цю інформацію.

Україні дозволили бити глиб РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.

Натомість в РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

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