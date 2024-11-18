Україна дізналась про дозвіл США на удари по Росії три дні тому, - Axios

США близько трьох днів тому поінформували Україну про рішення президента Джо Байдена дозволити використання далекобійної зброї для ударів по території РФ, пише Axios з посиланням на джерело.
"Джерело заявило, що інформація про рішення Байдена була передана Україні близько трьох днів тому", - пише видання.
Також співрозмовник зазначив, що Білий дім пішов на цей крок, щоб стримати КНДР від відправки додаткових військ на війну проти України.
Чиновники США сподіваються, що ураження військ КНДР в Курській області змусить Пхеньян переглянути своє рішення щодо відправки додаткових сил у регіон. У такому випадку російська контратака районі провалиться.
Офіційно Пентагон відмовився коментувати цю інформацію.
Україні дозволили бити глиб РФ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.
Натомість в РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.
Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.