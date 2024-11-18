На думку колишнього високопосадовця НАТО, це рішення ще не надто запізнилось.

Зняття президентом США Джо Байденом обмежень на використання далекобійної зброї американського виробництва вглиб російської території "має велике значення для кінцевої гри". Про це заявив в інтерв'ю Sky News колишній високопоставлений чиновник НАТО Ніколас Вільямс.

За його словами, такий крок американського лідера був важливим у контексті "позиціонування України, щоб не йти на значні поступки, яких хоче Росія, щоб отримати мир".

"Це важливо. Українці можуть сказати, що це занадто мало і занадто пізно, але ще не пізно вплинути на кінцівку гри", - вважає експосадовець.

Відео дня

На його думку, розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з правителем РФ Володимиром Путіним "не показала, що лідер Кремля готовий йти на компроміс або готовий пройти додатковий кілометр заради миру". Вільямс переконаний, що це могло вплинути на рішення щодо далекобійної зброї.

"Сер Кейр Стармер (прем'єр Британії, - УНІАН) не поспішав, тому що в певному сенсі американці віддають накази. Стармер хотів почекати, а тепер він неминуче прийме рішення схвалити ракети великої дальності для атак на російські цілі поблизу кордону", - додав він, коментуючи позицію Великої Британії щодо її далекобійних ракет.

Вільямс зазначив, що ЗСУ атакуватимуть суто військові цілі РФ, які можуть мати вплив на кордоні або в бою.

Україні дозволили бити по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території.

Вказується, що Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.

В Росії погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: