Один з військових КНДР наказав групі зі щонайменше трьох осіб негайно повертатися.

Головне управління розвідки опублікувало аудіоперехоплення радіоефіру військових КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області.

Як зазначили в ГУР, перехоплення датован 9 листопада. Військові Північної Кореї спілкуються корейською. Один спочатку викликав "ремонтника", а потім наказав групі негайно повертатися.

"Четвертий, третій, другий, повертайтесь! Повертайтесь, повертайтесь, прийом!", - говорить голос корейською.

"ГУР нагадує: за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – зазначили в ГУР.

Участь військ КНДР у війні

Нещодавно стало відомо, що Пхеньян відправив до РФ кілька тисяч своїх військових. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на території Курської області присутні вже 11 тисяч північнокорейських військових. І вони вже зазнали втрат.

США повідомляють, що Росія зібрала угруповання з 50 000 військовослужбовців, включаючи солдатів із Північної Кореї, для підготовки наступу на українські позиції. За даними американських та українських посадовців, цей наступ спрямований на повернення частини території в Курській області.

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