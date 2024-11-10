Росія зібрала 50 тисяч окупантів та солдатів КНДР для наступу в Курській області, - NYT

Найближчим часом ці сили мають розпочати наземний наступ для відвоювання частини Курської області, яку контролює Україна.

США повідомляють, що Росія зібрала угруповання з 50 000 військовослужбовців, включаючи солдатів із Північної Кореї, для підготовки наступу на українські позиції. За даними американських та українських посадовців, цей наступ спрямований на повернення частини території в Курській області, пише The New York Times.

В останній аналітичній оцінці американські фахівці зазначають, що Росія змогла накопичити сили, не скорочуючи угруповання на сході України, що дозволяє їй чинити тиск одразу на кількох напрямах. Північнокорейські війська тренуються з російськими підрозділами та готуються до активних дій на фронті.

Українські посадовці попереджають про можливий наступ за участю військових Північної Кореї вже найближчими днями. За даними американських чиновників, до російсько-корейських військ приєдналися понад 10 000 північнокорейських солдатів, екіпірованих та озброєних Росією, але організованих у власні підрозділи.

Відео дня

У США зазначають, що Північна Корея направила свої найкращі війська, зокрема солдатів 11-го корпусу спецоперацій. Однак вони зіштовхнуться з серйозними викликами: відсутність бронетехніки робить їх вразливими для ударів української артилерії та дронів.

Деякі експерти зазначають, що північнокорейські сили відрізняються згуртованістю та дисципліною, що може стати їхньою перевагою над частиною російських підрозділів. Водночас у Північної Кореї є своя мета: за надання допомоги Росії країна може розраховувати на технологічну підтримку та подальше зміцнення дипломатичних зв’язків.

Американські військові фахівці оцінюють потенційні втрати з обох сторін як значні, враховуючи складні умови боїв. Україна продовжує зміцнювати свої оборонні позиції та готується до потенційного стримування загрози з боку нових підрозділів, залучених Москвою для ескалації конфлікту.

Представники Пентагону заявили, що не знають, чи надішле Північна Корея додаткові підкріплення. Високопоставлений чиновник Києва сказав, що представники української розвідки передбачали, що Північна Корея може надіслати до 100 000 військових.

Росія намагається досягти своєї місячної мети набору приблизно 25 000 військових, оскільки її втрати зростають, що означає, що північнокорейські солдати є критично важливими.

"Це, швидше за все, не буде одноразовою відправкою в 10 000 солдатів. Швидше за все, це буде спосіб регулярно залучати тисячі осіб, можливо, до 15 000 чоловіків на місяць...Єдине, в чому вони (сили КНДР - УНІАН) можуть бути кращими за росіян, - це згуртованість і дисципліна", - сказав Джордж Баррос, аналітик з Інституту вивчення війни.

Український чиновник сказав, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи, штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки, які допоможуть забезпечити безпеку на території, відвойованій в українських сил.

Представники США заявили, що не знають, наскільки ефективними будуть північнокорейці, враховуючи відсутність у них досвіду наземних бойових дій.

Солдати КНДР в Україні

Нещодавно стало відомо, що Пхеньян відправив до РФ кілька тисяч своїх військових. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на території Курської області присутні вже 11 тисяч північнокорейських військових. І вони вже зазнали втрат.

Водночас, за словами військового експерта Олександра Коваленка, у Росії не до кінця розуміють, як ефективно використовувати військових КНДР на фронті. Він зазначив, що ключовою проблемою є взаємодія між цим контингентом і силами РФ

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