Він входить до десятки найважливіших військових діячів Північної Кореї.

Одним із трьох генералів, які супроводжують війська КНДР у Росії, є генерал-полковник Кім Йон Бок, який вкрай рідко з'являється в публічному просторі, що вкрай нетипово для північнокорейської військової еліти. Як пише The Wall Street Journal, незважаючи на те, що він входить до десятки найважливійших військових діячів КНДР, про нього майже нічого не відомо.

Передбачається, що генерал-полковник Кім, який формально є заступником начальника генерального штабу армії, відповідатиме за інтеграцію північнокорейських військ з росіянами, отримання досвіду ведення бойових дій і створення каналу для майбутнього розгортання.

"Очікується, що генерал-полковник Кім не візьме участі в бойових діях. Але відправка одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про те, що КНДР зацікавлена в наданні допомоги Росії аж до наступного року", - пише WSJ.

Відео дня

Зазначається, що донедавна про нього було відомо не так багато, оскільки підрозділ спеціальних сил, яким він командував, що налічував близько 200 000 осіб, мав виконувати секретні місії в разі війни на Корейському півострові. Однак Пхеньян почав виводити його з тіні після червневого візиту Путіна.

Як зазначає співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кьон Чжу, Північна Корея почала привертати увагу до Кім Йон Бока, щоб показати Росії, що для керівництва розгортанням військ буде направлена надійна людина.

Наближена особа Кім Чен Ина

Про Кім Йон Бока не відомо практично нічого. В урядовій базі даних Південної Кореї зазначені тільки його ім'я і посада. Невідомі також його вік, рідне місто та інші біографічні подробиці. І це суперечить тому значенню, яке часто надається військовій еліті Північної Кореї в державних ЗМІ.

Як зазначає WSJ, у публічних виступах Кім Чен Ина зазвичай беруть участь вищі військові чини. Однак генерал-полковник Кім був згаданий у державних ЗМІ лише 2015 року, коли його призначили керівником північнокорейських сил спеціального призначення. Роком пізніше його обрали до Центрального комітету Трудової партії.

Однак у липні 2020 року на церемонії нагородження генералів пам'ятною зброєю генерал-полковник Кім був зображений на світлині практично поруч із лідером КНДР. Після цього про нього знову нічого не було чутно, поки в березні не стало відомо про його нинішню роль як фігури № 3 у Корейській народній армії. Зазначається, що він входить до десятки найважливіших військових діячів Північної Кореї, і успішна робота в Росії може просунути його ще вище службовими сходами.

Кім Чен Ин каже росіянам: "Я посилаю одного зі своїх найкращих хлопців. Він сидить поруч зі мною", - говорить говорить Майкл Медден, експерт з керівництва Північної Кореї зі Стимсонівського центру.

Північнокорейські генерали в Росії

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин відправив до Росії трьох своїх генералів.

Крім Кім Ен Бока, повідомляють про генерал-полковника Рі Чанг Хо, заступника начальника Генерального штабу, главу Головного розвідувального бюро, а також про генерал-майора Сін Кум Чхоль, начальника Головного оперативного управління.

екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, чи реальне відправлення з КНДР до Росії 100 тисяч військових. Він підкреслив, що це залежатиме від того, як солдати покажуть себе на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: