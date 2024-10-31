КНДР відправила в Росію не тільки звичайних солдатів, а ще й кількох своїх генералів - що про них відомо і навіщо вони там.

В Україні назвали імена трьох генералів КНДР, яких відправили як супроводжуючих до трьох тисяч військовослужбовців Корейської народної армії для надання допомоги Москві у війні проти України, пише Reuters. Делегація Украни в Раді Безпеки ООН заявила, що три корейські генерали входять до загальної кількості 500 північнокорейських офіцерів, направлених до РФ.

ЗМІ пише, що Україна ідентифікувала генерал-полковника Кім Ен Бока, старшого генерала, командувача військами спеціального призначення, включно з XI "Штормовим" корпусом. Крім того, повідомляють про генерал-полковника Рі Чанг Хо, заступника начальника Генерального штабу, главу Головного розвідувального бюро, а також про генерал-майора Сін Кум Чхоль, начальника Головного оперативного управління.

Рі Чанг Хо, зокрема, очолює головну розвідувальну службу КНДР із 2022 року. У матеріалі йдеться про те, що він потрапив під санкції Південної Кореї за те, що нібито він курирував великі кіберзломи з метою крадіжки іноземної валюти і технологій. Він разом із Кім Ен Боком супроводжував лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на великій кількості заходів у 2024 році.

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Роль Кім Ен Бока, за словами експерта з керівництва Північною Кореєю Майкла Меддена, може бути більш значною в Росії. Саме тому його і відправили - як довірену особу, яка ухвалює рішення до моменту, поки присутність підрозділу КНДР не буде повністю налагоджена. Потім він може передати командування офіцеру у званні старшого полковника або генерал-майора.

Війська КНДР у Росії - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть із більшою допомогою з боку Північної Кореї", - наголосив глава Пентагону Остін.

Крім того, Зеленський заявив про слабку реакцію світу на війська КНДР у Росії. За його словами, деякі західні союзники досі "скептично" ставляться до події.

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