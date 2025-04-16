За словами представника розвідки, північнокорейці тепер мають успішніну підготовку, ніж була раніше.

Війська Північної Кореї, які воюють разом з армією РФ на Курському напрямку, навчилися користуватися дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв'ю NHK.

"На жаль, можна говорити про еволюцію, про успішну підготовку північнокорейських військових", - зауважив він.

За його словами, спочатку солдати КНДР пішли в широкомасштабний наступ та були одразу знищені артилерією та безпілотниками ЗСУ. Проте зараз вони змінили тактику та рухаються групами по декілька осіб.

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Також Андрій Черняк зробив заяву щодо участі військ КНДР у новому російському наступі на Харківську та Сумську області. За його словами, наразі 6 тисяч солдатів КНДР перебувають в Курській області та продовжують воювати.

За словами представника ГУР, раніше вважалося, що мовний бар'єр між російськими окупантами та військовими КНДР міг завадити ефективно вести бойові дії. Однак це не вплинуло на них, адже північнокорейці лише отримували завдання, а потім йшли на штурми, не спілкуючись з росіянами.

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