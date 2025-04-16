За словами представника ГУР, війська КНДР покращили свою підготовку та змінили тактику на фронті.

Війська КНДР можуть бути залучені до російського наступу на Харківську та Сумську області. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в інтерв'ю NHK.

Він додав, що армія Північної Кореї вже втратила 5 тисяч своїх військових у війні проти України. Наразі ще 6 тисяч таких солдатів перебувають в Курській області та продовжують воювати.

Черняк також наголосив, що війська КНДР розвиваються, адже покращили свою підготовку та змінили тактику.

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За його словами, якщо раніше північнокорейці наступали масштабно та ставали мішенню для української артилерії та БпЛА, то тепер вони рухаються групами по одному-двох.

Представник ГУР підкреслив, що мовний бар'єр з російськими окупантами, який, як очікувалось, міг завадити військовим КНДР вести бойові дії, не вплинув на них, оскільки вони лише отримували завдання, а потім йшли на штурми, не спілкуючись з росіянами.

Війська КНДР на війні проти України - останні новини

Водночас видання The Wall Street Journal писало, що солдати КНДР стали найнебезпечнішими противниками на фронті для українців. Північнокорейці швидко адаптувалися на фронті, за словами військових аналітиків, солдатів, які билися з ними, і документів, вилучених у військ українцями.

Також ексконсультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон заявив, що КНДР зазнала "50-відсоткових втрат" у війні в Україні. Після того, як значна кількість цих військ була вбита, режим Кім Чен Ина відправив "обмежену кількість" додаткових військ як заміну.

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