Очікується, що допомога Британії наступного року передбачатиме передачу додаткових реактивних систем залпового вогню.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ліз Трасс наголошує, що військова допомога Великої Британії для України у 2023 році може перевищити цьогорічні показники на суму 2,3 млрд фунтів.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Великої Британії.

"Перемоги України в останні тижні були надихаючими. Знову і знову ці мужні люди кинули виклик тим, хто сумнівався, і продемонстрували, що вони можуть робити за наявності військової, економічної і політичної підтримки, якої вони потребують", - наголосила Трасс.

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"Моє послання народу України таке: Сполучене Королівство продовжить бути поряд з вами на усьому шляху. Ваше безпека - це наша безпека", - заявила Трасс.

Вона зазначила, що військова допомога для України у 2023 році буде відповідати обсягам допомоги, наданих цього року, або перевищувати їх.

Наразі Британія є другим найбільшим військовим донором для України, оскільки зобов'язалася надати допомоги на суму 2,3 млрд фунтів у 2022 році. Крім того, з 2015 року Британія підготувала 27 тис. військовослужбовців Збройних сил України. В останній рік Україні було надано сотні ракет, п'ять систем протиповітряної оборони, 120 одиниць бронетехніки і понад 200 тис. одиниць нелетальної військової техніки.

Трасс у четвер під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН наголосить на довготерміновій відданості Україні, і що країна не відступить від військової, гуманітарної і політичної підтримки для України.

При цьому точний рівень підтримки України з боку Британії буде визначений на основі потреб Збройних сил України. Однак очікується, що допомога передбачатиме реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, Британія вирішила значно розширити програму навчання українських військових.

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