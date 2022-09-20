Депутат Держдуми РФ переконаний, що використання Москвою ядерної зброї не спровокує ядерну війну.

Ціллю для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Велика Британія.

Такі погрози написав близький соратник Путіна, депутат держдуми РФ Андрій Гурульов у себе в Telegram.

За словами цього депутата, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "житимуть тут".

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"Байден розмірковує про застосування нами ядерної зброї, говорить про наслідки для Росії. Аналітики у них начебто непогані, але вони про що говорять, що ми застосуємо ядерну зброю на Україну? Україна тут нецікава, нам там ще жити, зовсім інші цілі будуть", - написав Гурульов.

За його словами, ціллю для Кремля будуть території Німеччини і Великої Британії, які російський депутат погрожує перетворити на "марсіанську пустелю".

"Задоволений ситий німецький бюргер, у якого вже починає мерзнути дупа, повинен чітко розуміти, що якщо по Берліну буде завдано удару, то це викличе повний хаос у всій державі і його кончину. Якщо Байден говорить про наслідки, то які вони будуть, коли ми Британські острови перетворимо на марсіанську пустелю тактичною оперативною зброєю без ядерного потенціалу? Як вони свою 5-у статтю приймуть, якщо від держави, яку треба б захистити, нічого не залишиться?", - виклав свою маячню Гурульов.

Представник країни-агресора також уточнив, що реальною ціллю для ядерного удару РФ нібито є база Рамштайн у Німеччині.

При цьому Гурульов вважає, що використання Росією ядерної зброї, якщо її території опиняться під загрозою, не спровокує ядерну війну.

"Ми використаємо оперативну ядерну зброю, яка на Калібрах, Іскандерах, бомби на літаках. Ціллю буде Британія, а коли від неї залишиться марсіанська пустеля, то заради кого використовувати 5-у статтю НАТО? Стратегічний наш потеніцал можна не використовувати, залишити в резерві", - пише депутат Держдуми.

Нагадаємо, раніше Андрій Гурульов заявив, що РФ "почне" не з Варшави, Парижа чи Берліна, а з Лондона, який стане першим містом, яке піддасться бомбардуванню в разі нової світової війни.

Також він погрожував знищити все угруповання космічних супутників противника "в ході першої повітряної операції", і "на 100% послабити всю систему протиракетної оборони".

Відзначимо, що керівництво Великої Британії активно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, допомагаючи, у тому числі, зброєю. Німеччина також декларує підтримку України. А на німецькій авіабазі "Рамштайн" регулярно проходять зустрічі міністрів оборони близько 40 країн, де вирішуються питання військової підтримки України.

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