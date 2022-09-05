Тривалість бойового курсу подовжено до п’яти тижнів. Він включатиме нові види підготовки військових.

Великобританія значно розширить програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів.

Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п’яти тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Британії, повідомляє Sky News.

Основний курс, який пропонується Британією, базується на підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання.

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Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та війни в умовах міської забудови, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах.

Близько 4700 військовослужбовців уже пройшли навчання на військових базах на півночі, південному заході та південному сході Англії з початку навчання в червні, і командири мають намір продовжувати підтримку до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з Росією.

Навчання проводять підрозділи 11-ї бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС разом із міжнародними інструкторами з восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію, Норвегію та Нідерланди. Як прокоментував британський міністр оборони Бен Воллес, це демонструє "спільну рішучість підтримувати Збройні сили України".

"Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій", - сказав він.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від незаконного та неспровокованого російського вторгнення, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив міністр.

Воллес вже чотири рази відвідував місця навчання українських військових, зокрема, останній візит відбувся у п’ятницю.

Якщо, як і очікується, Ліз Трасс стане прем’єр-міністром, Бен Воллес збереже свою посаду міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, програму підготовки українських військових у Британії президенту України Володимиру Зеленському запропонував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Джонсон уточнив, що британські військові можуть забезпечити підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів. 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.

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