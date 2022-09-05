Великобританія значно розширить програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів.
Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п’яти тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Британії, повідомляє Sky News.
Основний курс, який пропонується Британією, базується на підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання.
Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та війни в умовах міської забудови, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах.
Близько 4700 військовослужбовців уже пройшли навчання на військових базах на півночі, південному заході та південному сході Англії з початку навчання в червні, і командири мають намір продовжувати підтримку до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з Росією.
Навчання проводять підрозділи 11-ї бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС разом із міжнародними інструкторами з восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію, Норвегію та Нідерланди. Як прокоментував британський міністр оборони Бен Воллес, це демонструє "спільну рішучість підтримувати Збройні сили України".
"Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій", - сказав він.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від незаконного та неспровокованого російського вторгнення, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив міністр.
Воллес вже чотири рази відвідував місця навчання українських військових, зокрема, останній візит відбувся у п’ятницю.
Якщо, як і очікується, Ліз Трасс стане прем’єр-міністром, Бен Воллес збереже свою посаду міністра оборони.
Як повідомляв УНІАН, програму підготовки українських військових у Британії президенту України Володимиру Зеленському запропонував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Джонсон уточнив, що британські військові можуть забезпечити підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів. 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.