За словами сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда, значні зміни в системі імміграції США стануть частиною допомоги Україні та Ізраїлю.

Пакет військової допомоги для України та Ізраїлю може бути схвалений у Конгресі США до кінця поточного року. Про це повідомив сенатор від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд в ефірі ABC.

Він також зазначив, що значні зміни в системі імміграції США стануть частиною військової допомоги Україні та Ізраїлю, підкресливши, що "ми зробимо це разом".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала виділити значну суму для підтримки обох країн, що включатиме фінансування воєнних операцій, а також 14 мільярдів доларів на охорону кордонів. Законодавці з Республіканської партії США заявили, що ці кошти повинні бути пов'язані з імміграційною політикою, такою як, наприклад, системою надання притулку.

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"Найголовніше - це можливість зробити все правильно", - заявив Ленкфорд.

Військова допомога США Україні - останні новини

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раптово став основним прихильником допомоги Україні.

"Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність допомоги", — заявив Джонсон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Конгрес США схвалить допомогу Україні або до Різдва, або ніколи. Про це конгресмени розповіли NBC News. Законодавці кажуть, що це є досить амбіційним графіком. Тож аби законопроект успішно пройшов обидві палати Конгресу та отримав підпис президента, його краще розробити у верхній палаті – Сенаті – де домінують демократи.

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