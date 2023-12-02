Також у Берліні розповіли, що планують передати в найближчому майбутньому.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає партію боєприпасів і додаткову військову техніку. Список поставленого опублікувала прес-служба уряду Німеччини.

Так, за останній час Німеччина передала Україні:

3 840 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

250 комплектів обладнання з вибухівкою (призначення не уточнюється);

2 автомобілі для прикордонної служби;

одну мобільну антенно-щоглову систему;

25 лазерних далекомірів;

5 систем виявлення дронів;

4 тягача 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

8 вантажівок Zetros;

3 неназваних автомобіля загальної категорії (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Також німецький уряд заявив про плани майбутніх поставок, куди мають увійти:

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229,8 тисяч снарядів калібру 155 мм;

250 комплектів обладнання з вибухівкою;

750 лазерних далекомірів;

435 снайперських гвинтівок HLR 338 з патронами до них.

Строки цих поставок з метою секретності не розкриваються.

Військова допомога Німеччині Україні - останні новини

Як писав УНІАН, у Німеччині вже друга група українських військових закінчила навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot. У навчаннях на одній з баз Військово-Повітряних сил у Німеччині взяли участь 70 українських солдатів і офіцерів. Весь курс тривав понад шість тижнів.

Наприкінці листопада стало відомо, що Німеччина виділила ще 11,5 млн євро на допомогу Україні. Гроші підуть через трастовий фонд НАТО, який фінансує проекти нелетальної військової допомоги для підтримки Збройних Сил України.

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