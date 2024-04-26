Передача човнів відбулася в координації з Данією.

Естонія передала Україні два патрульні катери. Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони цієї країни.

Там уточнили, що передача човнів відбулася у координації з Данією.

"Естонія передала в Україну два патрульні катери у координації з союзником Данією. Така допомога доволяє Україні убезпечити життєво важливі морські лінії та захистити свої води від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Допомога Естонії Україні

На початку квітня стало відомо, що Естонія знайшла снаряди для України на кілька мільярдів євро. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Ханно Певкур. Враховуючи ціни на снаряди може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Києву: боєприпаси, протиповітряна оборона, все, що пов’язано з бронетехнікою, а також радіоелектронна боротьба.

Також УНІАН повідомляв, що названо суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ прибалтійська країна виділила Києву військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що складає близько 1,4% від естонського ВВП.

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