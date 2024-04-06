Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року, зазначає Postimees.

Естонія знайшла можливість придбати для української армії снаряди і ракети на суму близько двох-трьох мільярдів євро, якщо союзники нададуть на це кошти.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Postimees. Враховуючи ціни на снаряди, за оцінками видання, може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: це боєприпаси, протиповітряна оборона, все, що пов’язано з бронетехнікою, і радіоелектронна боротьба.

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"Що стосується боєприпасів, то фінансування наразі викликає більше занепокоєння, а не наявність боєприпасів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, але чеська ініціатива з придбання 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. Також в Естонії є широкий вибір країн, з яких ми могли б закупити снаряди для України. Я заявив про це вчора на "Рамштайні", що якщо хтось готовий зробити фінансовий внесок, він повинен зв’язатися з нами. У нас є можливість закупити снаряди для України, в тому числі у великій кількості та швидко", – скзаав естонський міністр.

Говорячи про терміни, він наголосив, що йдеться про доставку протягом двох місяців. При цьому Певкур зазначив, що купити ці снаряди можна основному в неєвропейських країн, "але є і в Європі".

"На жаль, я не можу сказати точно. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають як 155-мм, так і 152-мм снаряди, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто зможе викупити їх першим", – додав він.

Снаряди для України

На тлі нестачі боєприпасів у Сил оборони України західні партнери шукають шляхи допомоги. Зокрема, Чехія заявила про створення ініціативи з закупівлі снарядів для України. Участь у ній беруть понад 15 країн.

Від початку йшлося про 800 тисяч снарядів, які можна придбати в межах цієї ініціативи. Проте згодом стало відомо, що Чехія знайшла ще 200 тисяч боєприпасів.

Стверджується, що Україна може отримати перші партії боєприпасів не в червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні. Італійське видання Corriere della Sera пише, що снаряди, ймовірно, надійдуть із Південної Кореї, Туреччини і, можливо, Південної Африки.

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