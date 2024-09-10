Велика Британія і США обговорюють питання продовження військової допомоги Україні до того, як настануть холоди.

НАТО має розглянути питання продовження і збільшення військової допомоги Україні перед довгими зимовими місяцями, якщо не хочуть підвести Київ і втратити репутацію. Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Великій Британії, де головну увагу приділено підтримці Києва, повідомляє The Times.

За даними видання, в цей час Північноатлантичний альянс зазнає серйозних труднощів, які використовуються популістськими партіями і ворогом. Російські дрони вже не раз перетинали кордон країн НАТО і падали на території Болгарії, Румунії, Латвії та Швеції.

Крім того, як стверджує ЗМІ, є ймовірність, що кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий "відвернутися" від проблеми з Росією, сфокусувавшись на протистоянні з Китаєм. А канцлер Німеччини Олаф Шольц на переговорах із Володимиром Зеленським заявив про необхідність присутності російської сторони на наступному мирному саміті.

Відео дня

Журналісти пишуть, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запланував візит до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом і розглянути питання про поліпшення військового потенціалу України у війні проти Росії.

Ексголова Міноборони Великої Британії Грант Шаппс аргументував необхідність дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow по пускових установках на території РФ.

"З огляду на те, що Путін цілеспрямовано бомбардує чоловіків, жінок і дітей за допомогою бомб, які часто запускаються з території Росії, ми повинні терміново дозволити використання наших далекобійних озброєнь на території Росії", - заявив він.

Як стверджує медіа, західні союзники України досі не роблять необхідних кроків, оскільки Кремль може сприйняти це як ескалацію. Шаппс також прокоментував і цю ситуацію, заявивши, що Великобританія повинна поставити Путіну ультиматум за підтримки США, Франції та Німеччини.

У статті заявляється, що якщо НАТО підведе Київ цієї зими, Альянс ризикує втратити всю свою репутацію.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, уряд США виділив Україні новий пакет допомоги на суму 250 мільйонів доларів, який включає в себе БМП М-2 Bradley в невідомій кількості. Таким чином вони рятують елітну бригаду ЗСУ. Воїни 47-ї ОМБр зізнаються, що ці бронемашини радують і балансом мобільності, і вогневою міццю, і захистом.

Крім того, УНІАН повідомляв, що у ЗСУ катастрофічна ситуація із запчастинами в західній артилерії ЗСУ. Значна частина САУ, які раніше було поставлено Італією, Нідерландами та Німеччиною, не працює через зношеність запчастин.

Вас також можуть зацікавити новини: