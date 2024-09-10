Багато САУ простоюють через критичний знос стволів.

Самохідні артилерійські установки - одна з найважливіших систем озброєння українських сил оборони на фронті, однак через брак запчастин і неможливість провести ремонт значна частина їх простоює, пише Bild.

"Українські солдати скаржаться на брак запчастин для вже поставлених систем - за інформацією BILD, значна частина САУ, поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі не працює через зношення", - ідеться в статті.

Як розповіли виданню два командири українських артилерійських підрозділів, ситуація із запчастинами катастрофічна, а зношуються САУ дуже швидко через інтенсивне використання, особливо це стосується стволів. Під час стрільби артилерійськими снарядами на ствол діють величезні сили, які доводиться замінювати після певної кількості пострілів, оскільки система стає менш точною.

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"Через деякий час ми зафіксували необхідність заміни стволів. Але заміна відбувається повільно - почасти тому, що не вистачає запасних частин", - говорить один з артилеристів.

За інформацією BILD, наразі Німеччина постачає невелику кількість стволів, щоб зробити хоча б частину українських САУ, які досі виходили з ладу, знову придатними до бою.

Але відстріляні стволи - не єдина проблема, за словами українських артилеристів. Інші частини деяких САУ також потребують заміни, але закупівля запасних частин також не затримується через бюрократичні перешкоди.

"Абсурдно, що нині через відсутність запасних частин вийшло з ладу більше систем озброєння, ніж через ворожий вогонь", - зазначає Маркус Фабер, голова Комітету з оборони Німеччини.

За словами Фабера, хоча цього року буде поставлено більше самохідних гаубиць, однак якби достатня кількість запасних частин була поставлена вчасно, Україна зараз мала б більше систем для своєї оборони.

Західна артилерія на фронті

Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами готується до передачі українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Київ отримає додаткові12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 мільйонів євро. Шість машин направлять в Україну цього року, а ще шість - наступного.

Також повідомлялося, що уряд Норвегії підписав угоду про передачу Україні артилерійського виробництва і допомоги в його оплаті. Якщо Україна вироблятиме гаубиці та снаряди західного зразка на своїй території, то вона звільниться від повної залежності своїх союзників на найважливіших для неї вогневих засобах.

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