Бригада вийшла на відпочинок після довгих місяців важких боїв на найгарячіших напрямках, а тепер чекає нової техніки.

США відправили понад 300 бойових машин M-2 Bradley, щоб утримати елітну українську 47-му механізовану бригаду в бойових діях протягом 15 місяців поспіль.

Як пише Forbes, коли у червні 2023 року українські війська розпочали свій контрнаступ на півдні, про який так багато оголошували, 47 омбр була попереду, пробиваючись крізь щільні російські мінні поля на фінських проривних машинах Leopard 2R, європейських Leopard та американських БМП М-2 Bradley.

"Це був дорогий контрнаступ для елітної, підготовленої НАТО 47-ї механізованої бригади. Протягом місяців важких атак вона втратила майже всі свої Leopard 2R, кілька Leopard 2A6 і десятки своїх M-2, не кажучи вже про потенційні сотні з 2000 солдатів", - пише видання. Відео дня

47-ма вийшла на відпочинок

Всі ці тяжкі бої не дали бригаді перерви. На початку вересня 47-ма механізована бригада нарешті залишила лінію фронту в Донецькій області на сході України та передислокувалась у відносно безпечний Павлоград, що за кілька десятків кілометрів від Покровська.

Там 47-ма омбр, очевидно, доукомплектовується, ремонтує пошкоджену в боях техніку і, що, можливо, найважливіше, готується прийняти свіжі М-2 Bradley зі Сполучених Штатів. Одна з найкращих бригад української армії поповнюється найкращою технікою.

Напевно, не випадково, що приблизно в той самий час, коли 47-а механізована бригада нарешті покинула фронт у Покровську, уряд США оголосив про пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, який включає невизначену кількість гусеничних 33-тонних М-2 Bradley, які перевозять до 10 осіб - трьох членів екіпажу та семи піхотинців - і мають потужні 25-міліметрові автоматичні гармати, а також протитанкові ракети TOW і блоки динамічної броні для посилення їх захисту.

Незрозуміло, скільки Bradley 1990-х років в останньому американському пакеті допомоги. Попередні пакети включали загалом близько 300 БМП вартістю багато мільйонів доларів. Не буде дивним, якщо нещодавня допомога включатиме десятки М-2. Тисячі надлишкових "Бредлі" армії США знаходяться на складах Пентагону.

47-а механізована бригада гостро потребувала й досі потребує свіжої техніки. Після втрати багатьох своїх танків Leopard 2A6 і більшості своїх дериваційних машин Leopard 2R минулого року, бригада віддала вцілілі танки іншій бригаді та прийняла на заміну 31 танк M-1 Abrams і шість або близько того штурмових деривантів США.

Але бригада замінила десятки знищених і захоплених "Бредлі" новими, підкреслюючи зростаючу важливість цієї машини в українській службі. З усіх різноманітних бойових машин, які українці отримали від своїх союзників за 30 місяців, відколи Росія розгорнула свою війну проти України, М-2 - з її балансом мобільності, захисту та вогневої потужності - може бути їхнім улюбленим.

"Працює як годинник", - сказав один досвідчений командир "Бредлі".

Для 47-ї окремої механізованої бригади "Бредлі" - це "нагорода і прокляття", пище видання. Бригада – єдиний український підрозділ, який ми знаємо напевно, який працює з М-2. У повному складі 47-а механізована бригада повинна мати близько 100 "Бредлі" у трьох батальйонах.

Саме тому, що вона має М-2, Генштаб у Києві постійно посилає 47-у механізовану бригаду у бій. Коли в жовтні потужна російська армія розпочала наступ на напрямку Авдіївка-Покровськ, генерали наказали 47-й механізованій бригаді поспішно рушити з півдня України на схід України - і приєднатися до оборони.

Скільки відпочиватиме елітна бригада?

Чотири місяці потому Авдіївка впала. Її гарнізон, що втратив боєприпаси, відступав, частково під прикриттям автоматичних гармат М-2. Східна лінія фронту ненадовго стабілізувалася, і в квітні 47-ма механізована бригада нарешті готувалася до виходу на свій перший за дев’ять місяців відпочинок загального підрозділу.

Але тоді росіяни прорвали українську оборону навколо села Очеретине, розпочавши постійний марш на захід, який зрештою привів їх на околиці Покровська. 47-ма механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій в районі Очеретиного - і продовжувала його у міру просування росіян.

Через п'ять місяців 47-ма механізована бригада втратила більшість своїх штурмових брекерів, третину своїх "Абрамів" і ще близько 20 "Бредлі". Навіть із важкою роботою передового ремонтного батальйону, у 47-ї механізованої бригади, очевидно, не вистачає повністю готових "Бредлі".

"Це має змінитися, коли бригада влаштується на свою довготривалу перерву, а додаткові M-2 прибудуть кораблями, поїздами та вантажівками. Скільки часу відпочиватиме та перезавантажуватиметься 47-а механізована бригада, прогнозувати важко. Росіяни все ще наступають до Покровська, а також досягають невеликих успіхів на північ і південь від міста. Коли росіяни проривають українські лінії, командири в Києві зазвичай запитують, де 47-а механізована бригада. Інша надзвичайна ситуація може змусити бригаду зібрати свої "Бредлі" та покотитися на схід до фронту", - підсумувало видання.

Bradley на війні в Укріані - головні новини

На початку 2023 року стало відомо, що США передадуть Україні БМП Bradley. Наприкінці січня минулого року повідомлялося, що Вашингтон відправив Києву першу партію цих бойових машин. Загалом Україна отримала 300 Bradley, з яких втратила щонайменше 90.

У червні поточного року інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Магура" української армії Олег Чаус із позивним "Азимут" розповів, що для російських загарбників на фронті Bradley - "дуже ласий шматочок", і вони полюють на ці машини.

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