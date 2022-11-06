За його словами, цей пакет допомоги включає те, що потрібно для захисту й атаки ЗСУ.

Пакет нової військової допомоги від США є сигналом, що компромісів із Росією не буде.

Екс-голова МЗС Павло Клімкін у ефірі "Еспресо" заявив, що Штати включили до списку багато військової техніки, яка потрібна для наступальних операцій.

Він додав, що Україна хоче потужної військової та політичної підтримки від США, до якої б увійшли американські танки і дрони із набагато більшим радіусом дії. Водночас новий пакет допомоги також серйозний і містить танки, БТР і безпілотники, які здатні успішно уражати російську бронетехніку.

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"Це комбінація того, що нам потрібно для захисту й атаки, наступальних операцій. І я вважаю, що це дуже чіткий натяк, американський сигнал, що жодних намагань домовитися з РФ 50 на 50, 40 на 60, не буде, і що Росія має визнати, що вона програла", - наголосив Клімкін.

Новий пакет військової допомоги від США

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в Пентагоні оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Він передбачає наданні 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів і 1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що новий пакет допомоги США Україні є інвестицією в безпечне XXI століття.

Варто додати, що 21 вересня президент США Джо Байден заявив, що Україна з початку війни вже отримала від Штатів допомогу на суму понад 25 мільярдів доларів.

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