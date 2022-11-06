Пакет нової військової допомоги від США є сигналом, що компромісів із Росією не буде.
Екс-голова МЗС Павло Клімкін у ефірі "Еспресо" заявив, що Штати включили до списку багато військової техніки, яка потрібна для наступальних операцій.
Він додав, що Україна хоче потужної військової та політичної підтримки від США, до якої б увійшли американські танки і дрони із набагато більшим радіусом дії. Водночас новий пакет допомоги також серйозний і містить танки, БТР і безпілотники, які здатні успішно уражати російську бронетехніку.
"Це комбінація того, що нам потрібно для захисту й атаки, наступальних операцій. І я вважаю, що це дуже чіткий натяк, американський сигнал, що жодних намагань домовитися з РФ 50 на 50, 40 на 60, не буде, і що Росія має визнати, що вона програла", - наголосив Клімкін.
Новий пакет військової допомоги від США
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в Пентагоні оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Він передбачає наданні 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів і 1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що новий пакет допомоги США Україні є інвестицією в безпечне XXI століття.
Варто додати, що 21 вересня президент США Джо Байден заявив, що Україна з початку війни вже отримала від Штатів допомогу на суму понад 25 мільярдів доларів.