На бойовому чергуванні у ворога залишаються чотири ракетоносії, спорядження яких – до 24 "Калібрів".

Минулої доби українські військові ліквідували на півдні 27 загарбників, знищили РСЗВ "Град", дрон типу "Ланцет" та комплекси спостереження "Муром-П". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами російському війську завдано суттєвих втрат. Зокрема, ліквідовано 27 загарбників, знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один дрон типу "Ланцет", танк, чотири крупнокаліберні артустановки та стільки ж одиниць авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено польовий пункт боєпостачання та два коштовні комплекси спостереження "Муром-П", які є "очима" ворога.

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Також вночі силами протиповітряної оборони знищено один з дронів-камікадзе, який ворог спрямував на північ країни.

За даними командування, корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць, які маневрують поблизу тимчасово окупованого Криму та в напрямку Новоросійська (РФ). На бойовому чергуванні залишаються чотири ракетоносії, спорядження яких – до 24 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, ворог продовжить терор обстрілами як прифронтових, так і глибоко тилових територій. Не виключені і дронові атаки з огляду на додаткові поставки з Ірану", - додали у командуванні.

Втрати ворога у війні з Україною минулої доби

За даними Генштабу, Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 540 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 208 910 військових.

Також українськими воїнами за добу знищено два засоби ППО окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем.

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