У ворога поменшало на 2 засоби ППО, 6 БПЛА, 10 ракет та іншої техніки

За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 російський окупантів. Всього Російська Федерація втратила в Україні близько 208910 осіб.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, українськими воїнами знищено два засоби ППО окупанта (від початку повномасштабного вторгнення – 335) , шість БПЛА (3137) та 10 крилатих ракет (1117).

Також знищено:

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танків 3819 (+15 за добу),

бойових броньованих машин ‒ 7490 (+12) ,

артилерійських систем – 3501 (+27) ,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) ,

спеціальна техніка ‒ 465 (+7).

Крім того від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ зменшили кількість в окупантів ще такої техніки:

РСЗВ – 575 одиниць,

літаків – 313,

гелікоптерів – 298,

кораблі /катери ‒ 18.

Ситуація на фронті станом на 2 червня - що відомо

2 червня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.

При цьому ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі повітряні цілі знищені.

Протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У свою чергу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Наші захисники знищили два ворожих ударних БпЛА типу "Ланцет" та один розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

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