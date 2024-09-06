Українські танкісти відбуксирували Т-72, ​​використовуючи власний Т-64 як тягач.

На східній околиці Селидового, яке розташоване на південь від Покровська, є підземний перехід, який швидко стає осередком жорстоких боїв у місті.

У середу пара російських бронетехніків висадила там свою піхоту і одразу потрапила під вогонь українського Т-64, який стріляв з досить близької відстані. Через день екіпаж такого ж українського танка, а може, навіть того самого, вчинив зухвале пограбування у цьому ж переході, пише Forbes.

Як зазначається, бійці ЗСУ виявили покинутий російський танк Т-72 — і викрали його. Зараз Селидове є надзвичайно небезпечним місцем, оскільки 2-га російська загальновійськова армія наближається, щоб посили тиск на Покровськ. Українські танкісти відбуксирували Т-72, ​​використовуючи власний Т-64 як тягач.

Відео дня

Безпілотник бригади Нацгвардії спостерігав, як у четвер Т-72 підкотився до підземного переходу та сховався серед уламків бойових дій. Будучи закамуфльованим та з піднятою бронею він випустив щонайменше один 125-міліметровий снаряд у щось на півночі. Після цього троє членів екіпажу вискочили і почали втікати. Щонайменше один український FPV-дрон атакував загарбників.

Наразі незрозуміло, чому росіяни відмовилися від свого неушкодженого Т-72. Цілком можливо, що в ньому сталася якась механічна несправність — можливо, проблема з двигуном.

Це вже не перший випадок, коли українські війська захоплюють цілий, але покинутий російський Т-72. У квітні бійці з 12-ї бригади "Азов" провели триденну операцію, щоб замінити батареї та перевезти танк через східну безлюдну зону до безпечних українських рубежів навколо Тернів.

Тоді велика щільність закладених мін робила цю нічийну зону надзвичайно небезпечною для бронетехніки з будь-якої сторони. Однак, схоже, міни в Селидовому не настільки небезпечні. Згаданий Т-64 карадазької бригади вільно мандрував містом навіть серед білого дня — можливо, компенсуючи надзвичайну нестачу піхоти, яка в останні місяці турбує всю українську армію.

Три члени екіпажу Т-64 помітили покинутий російський Т-72 і взялися до справи. Безпілотник спостерігав, як під прикриттям димової завіси українці кріплять до Т-72 буксирний трос. Відео закінчується тим, що Т-64 тягне Т-72 на захід — до основної української лінії.

"Втрата одного танка не прирече 11-місячний наступ Росії на напрямку від Авдіївки до Покровська. Так само українці, захопивши один танк, не врятують Покровськ чи навколишні міста від знищення та захоплення російською армією, яка в чотири рази перевищує місцевий український гарнізон. Але танкове пограбування в четвер все ще є перемогою для України. Мабуть, найголовніше, це підняття морального духу — демонстрація мужності та винахідливості, які знадобляться українцям, щоб зрештою виграти поточну битву за Покровськ", - підсумовує видання.

Викрадення танка під Тернами

Інцидент стався на початку квітня. Тоді росіяни залишили майже неушкоджений і абсолютно новий танк Т-72Б3М. Він є одним із найгроміздкіших і, теоретично, найефективніших пристроїв радіоперешкод для захисту від безпілотників, які будь-хто бачив у війні Росії проти України.

Бригада "азовців" витратила три дні, щоб перевірити, відремонтувати та підняти 51-тонний Т-72. Через погану видимість танк на максимальній швидкості влетів у воронку від снаряда, внаслідок чого водій отримав струс мозку, але все одно зміг вивезти техніку за лінії оборони ЗСУ.

Через два місяці його перефарбували і приписали до того ж танкового батальйону, який допоміг його викрасти.

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