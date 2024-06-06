Він є одним із найгроміздкіших і, теоретично, найефективніших пристроїв радіоперешкод для захисту від БПЛА.

На початку квітня російські десантники атакували позиції української 12-ї бригади "Азов" під Тернами, на захід від Кремінної на сході України. Підірвавшись на мінах та злякавшись українських БПЛА окупанти, які вижили, покинули техніку та втекли зі своїх позицій. Це дало можливість ЗСУ отримати трофей.

Росіяни залишили майже неушкоджений і абсолютно новий танк Т-72Б3М. Як пише Forbes, він є одним із найгроміздкіших і, теоретично, найефективніших пристроїв радіоперешкод для захисту від безпілотників, які будь-хто бачив у війні Росії проти України.

Бригада "азовців" витратила три дні, щоб перевірити, відремонтувати та підняти 51-тонний Т-72. Через два місяці його перефарбували і приписали до того ж танкового батальйону, який допоміг його викрасти.

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Це один із двох трофейних Т-72Б3М, які перебувають на озброєнні 12-ї бригади "Азов". Українці прозвали його "Цар-танк" або "Цар-РЕБ" — за "електронну боротьбу". У нього була величезна система РЕБ з додатковими батареями з боків, прив’язаними тросами.

"Чому росіяни навалили стільки техніки глушіння на один танк, очевидно. Протягом шести місяців, починаючи з жовтня, дружні до Росії депутати-республіканці в Конгресі США блокували подальшу допомогу США Україні, позбавивши українських бригад артилерійських снарядів і протитанкових ракет, необхідних для відбиття російських нападів. Тож українці запустили швидку програму зі створення в сотнях крихітних майстерень до 100 000 вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів FPV як проміжний засіб у вогневій потужності. Коли крихітні українські безпілотники заполонили небо, росіяни намагалися розгорнути засоби захисту від безпілотників, включаючи засоби перешкод, які могли блокувати сигнали управління безпілотниками", - поясняє видання.

"Цар-танк", ймовірно, являв собою зеніт російського бойового глушіння безпілотних літальних апаратів. Наразі вже відомо, як проходила операція з його викрадення.

У ніч на 3 квітня розвідники підкралися до танка, щоб оглянути його. Вони знайшли його заплутаним у колючому дроті на нерозірваній протитанковій міні. Танк був розряджений, оскільки екіпаж втік з нього, не вимкнувши попередньо систему керування вогнем.

У ніч на 4 квітня бригада "вирішила діяти" і викрасти танк. Команда саперів і танковий екіпаж непомітно повернулися до Т-72, ​​щоб очистити будь-яку бойову вибухівку, включаючи міну під танком, і встановити нові батареї.

А вже в ніч на 5 квітня настав час вивезти його до позицій ЗСУ. Піхота та оператори безпілотників спостерігали з безпечної відстані. Напоготові працювали медики та бригада швидкої допомоги. Саму крадіжку здійснювали два танкісти з позивними "Байдар" і "Тенор". Вони підбігли до Т-72, ​​ігноруючи ближній російський артилерійський залп, і керували танком, не вмикаючи фар.

"Тенор", який був за кермом, нічого не бачив, а "Байдар" стояв у вежі, одягнувши окуляри нічного бачення та приймаючи вказівки по радіо від найближчих військ.

Через погану видимість танк на максимальній швидкості влетів у воронку від снаряда, внаслідок чого водій отримав струс мозку, але все одно зміг вивезти техніку за лінії оборони ЗСУ.

Українська розвідка вилучила глушники для ретельного огляду. Екіпажі 12-ї бригади "Азов" усунули деякі поверхневі пошкодження, зокрема розбите скло на першій контрольній оптиці, та передали Т-72 танковому батальйону бригади. Оскільки більшість Т-72Б3М є російськими, а дружній вогонь становить гостру небезпеку, танкісти написали "Азов" великими білими літерами збоку свого призу.

Війна в Україні - останні новини

Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують спроби окупантів просуватися у глибину території України, завдають ворогу вогневого ураження", - мовиться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що виїхав у райони активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках.

Він розповів, що наразі ворог зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках.

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