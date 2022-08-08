Також експерт пояснив, чому останніми днями російські окупанти посилили обстріли Бахмута.

На Донбасі важка ситуація, там окупанти підтягнули свою бойову міць, особливо на напрямку Піски-Мар'їнка, але ЗСУ тримаються.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" у слоті ТСН заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, Бахмут і Піски-Мар'їнка – це дві найгарячіші точки, де російські сили можуть продовжувати масштабну наступальну активність, але ЗСУ роблять все для стримування противника.

"Був запит про те, що потрібно посилювати ці напрямки. Що було зроблено для того, щоб надати підтримку нашим захисникам, і для того, аби російські сили не могли прориватися. Там важко, і достатньо бойову міць підтягнули рашисти, особливо Піски-Мар'їнка, але українські оборонці тримаються. Бахмут – те саме. Це вже не перший тиждень безуспішні спроби ведення бойових дій", - пояснив експерт.

Мусієнко також розповів, чому останніми днями окупанти посилили обстріли Бахмута.

"За минулі дві доби кількість ракетних і артилерійських ударів по самому Бахмуту зросла в кілька разів. Це теж стало помітно. Але це якраз через те, що не можуть просунутися і не можуть підійти безпосередньо до міста, тому здійснюють ось такі ракетні атаки", - підсумував військовий експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що кількість бойових кораблів окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні.

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