Також важка ситуація на Харківщині та на півдні України, де окупанти намагаються сконцентрувати свої сили.

Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів", - констатував глава держави.

Він додав, що також важка ситуація на Харківщині та на півдні України, де окупанти намагаються сконцентрувати свої сили.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, у Генштабі ЗСУ поінформували, що російські окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

В свою очередь експерт з безпеки "Європейської ради міжнародних відносин" Густав Грессел вважає, що коли в України з'явиться можливість атакувати російські війська на Донбасі та в Криму перед суспільством постане дискусія щодо готовності жертвувати молодими громадянами заради повернення захопленої ворогом у 2014 році території.

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