Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, які можуть нести на собі крилаті ракети типу "Калібр".

Кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

"Їхня кількість збільшилася, фактично, у п’ять разів, бо на минулому тижні кількість таких кораблів, згідно зі звітами командування "Південь", становила усього дві одиниці", - розповів він.

Експерт зазначив, що загроза від них полягає у тому, що вони можуть бути обладнанні крилатими ракетами типу "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.

"Тобто зараз суттєво збільшено... (кораблів окупантів – УНІАН), відповідно кількість потенційних ракет, які розміщенні на цих кораблях, зросла і, на жаль, ризики завдання ударів по Україні теж зросли", - підсумував Мусієнко.

Раніше повідомлялося, що за оцінками британської розвідки, ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні.

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