Він додав, що у Сєвєродонецьку складна ситуація, не можна сказати де чітко проходить лінія фронту, але ЗСУ тримають не менш половини міста.

Те, що росіяни перекидують сили із Запорізького напрямку фронту на інший, говорить про те, що вони хочуть завоювати Сєвєродонецьк.

Про це розповів "Радіо НВ" військовий експерт Олег Жданов.

Він додав, що у Сєвєродонецьку складна ситуація, не можна сказати де чітко проходить лінія фронту, але ЗСУ тримають не менш половини міста. Також ЗСУ тримають оборону біля траси Лисичанськ-Бахмут.

"Сєвєродонецьк сьогодні - політичне завдання, хоча Херсон для РФ теж загрозливий напрямок тому, що ми там маємо успіх. Невеличкий, але успіх. Подивимось де побачимо ті війська, що вони перекидують із Запорізького напрямку - на Херсонському чи Сєвєродонецькому. Я більш налаштований на те, що їх побачать на Сєвєродонецькому напрямку", - заявив Жданов.

Він також прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю.

"Загроза існує, але наскільки вона буде реалізована - теж питання. Справа у тому, що там, де вони сьогодні зосереджують свої війська, там не найкраще місце для наступу. Я думаю, що ракетний удар - це більша загроза з боку Білорусі для західних областей України", - додав експерт.

Жданов додав, що вірогідність наступу з боку Білорусі залишається 50 на 50, треба бути готовими до цього.

Раніше повідомлялося, що за даними західної розвідки, російські війська перевершують українські сили у запасах боєприпасів у 40 разів.

У американських спецслужб менше інформації, ніж їм хотілося б, про операції України, навіть попри те, що Сполучені Штати постачають зброї на мільярди доларів. За словами чиновників, у спецслужб більше інформації про російські збройні сили, їх заплановані операції, успіхи і невдачі, ніж про ситуацію України.

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