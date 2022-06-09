Те, що росіяни перекидують сили із Запорізького напрямку фронту на інший, говорить про те, що вони хочуть завоювати Сєвєродонецьк.
Про це розповів "Радіо НВ" військовий експерт Олег Жданов.
Він додав, що у Сєвєродонецьку складна ситуація, не можна сказати де чітко проходить лінія фронту, але ЗСУ тримають не менш половини міста. Також ЗСУ тримають оборону біля траси Лисичанськ-Бахмут.
"Сєвєродонецьк сьогодні - політичне завдання, хоча Херсон для РФ теж загрозливий напрямок тому, що ми там маємо успіх. Невеличкий, але успіх. Подивимось де побачимо ті війська, що вони перекидують із Запорізького напрямку - на Херсонському чи Сєвєродонецькому. Я більш налаштований на те, що їх побачать на Сєвєродонецькому напрямку", - заявив Жданов.
Він також прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю.
"Загроза існує, але наскільки вона буде реалізована - теж питання. Справа у тому, що там, де вони сьогодні зосереджують свої війська, там не найкраще місце для наступу. Я думаю, що ракетний удар - це більша загроза з боку Білорусі для західних областей України", - додав експерт.
Жданов додав, що вірогідність наступу з боку Білорусі залишається 50 на 50, треба бути готовими до цього.
Раніше повідомлялося, що за даними західної розвідки, російські війська перевершують українські сили у запасах боєприпасів у 40 разів.
У американських спецслужб менше інформації, ніж їм хотілося б, про операції України, навіть попри те, що Сполучені Штати постачають зброї на мільярди доларів. За словами чиновників, у спецслужб більше інформації про російські збройні сили, їх заплановані операції, успіхи і невдачі, ніж про ситуацію України.