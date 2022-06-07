Як заявив радник глави ОП, це була не панічна втеча, а маневр.

Російські окупанти покинули село Благодатне, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсона, для проведення перегрупування.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Російські війська покинули Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили Херсонський напрямок, правобережне угруповання", - заявив Арестович.

За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

"Ми там конкретно поднависли над ними, і їм потрібно реагувати", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, 1 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що підрозділи Сил оборони завдяки контрнаступним діям досягли на Херсонщині часткового успіху. Він зазначив, що в області противник намагається утримувати зайняті рубежі, облаштовує другу і третю лінію оборони.

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