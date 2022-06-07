Російські окупанти покинули село Благодатне, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсона, для проведення перегрупування.
Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
"Російські війська покинули Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили Херсонський напрямок, правобережне угруповання", - заявив Арестович.
За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.
"Ми там конкретно поднависли над ними, і їм потрібно реагувати", - підкреслив Арестович.
Нагадаємо, 1 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що підрозділи Сил оборони завдяки контрнаступним діям досягли на Херсонщині часткового успіху. Він зазначив, що в області противник намагається утримувати зайняті рубежі, облаштовує другу і третю лінію оборони.