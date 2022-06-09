Інформаційні прогалини можуть ускладнити прийняття рішення про військову допомогу Україні.

У американських спецслужб менше інформації, ніж їм хотілося б, про операції України, навіть попри те, що Сполучені Штати постачають зброї на мільярди доларів.

Про це повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на колишніх і нинішніх офіційних осіб США.

За словами чиновників, у спецслужб більше інформації про російські збройні сили, їх заплановані операції, успіхи і невдачі, ніж про ситуацію України.

Авріл Д. Хейнс, директор Національної розвідки, заявила на слуханнях в Сенаті минулого місяця, що "дуже важко сказати", який обсяг додаткової допомоги Україна може прийняти.

"Насправді у нас більше інформації, напевно, з російської сторони, ніж з української", - зазначила вона.

Офіційні особи США заявили, що український уряд надав їм мало секретних брифінгів або подробиць про їх оперативні плани.

Також чиновники кажуть, що навіть у бесідах на високому рівні з головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі або міністром оборони Ллойдом Остіном українські офіційні особи діляться тільки своїми стратегічними цілями, а не докладними оперативними планами.

"Чи багато ми дійсно знаємо про те, як йдуть справи в Україні? Чи можна знайти людину, яка з упевненістю скаже вам, скільки військ втратила Україна, скільки техніки втратила Україна?",- сказала Бет Саннер, колишня високопоставлена співробітниця розвідки.

За словами американських офіційних осіб, секретність України змусила американських військових і представників розвідки спробувати дізнатися все, що вони можуть, з інших країн, навчань з українцями і публічних коментарів президента Володимира Зеленського.

Колишні чиновники також кажуть, що розвідка США збирає інформацію майже про кожну країну, але зазвичай зусилля зосереджують на ворожих урядах, як РФ. Коли справа дійшла до українців, Сполучені Штати працювали над створенням тут своєї розвідувальної служби, а не шпигували за урядом. Результатом, за словами колишніх чиновників, стали деякі білі плями. Є ще одна причина неповної інформації про Україну - хмарний покрив обмежив корисність повітряних супутників.

Через відсутність інформації розвідувальне управління Міністерства оборони, наприклад, вважає, що кількість українських солдатів, що загинули у бою, аналогічна російському, але не дуже впевнене у своїх оцінках.

Колишні чиновники розвідки підозрюють, що як наслідок розвідку можуть звинуватити в тому, що вона не змогла донести до політиків повну картину перспектив України у війні.

Сама Україна, за словами чиновників, хоче створити образ сили як для громадськості, так і для своїх близьких партнерів. Уряд не хоче ділитися інформацією, яка може свідчити про ослаблення рішучості або створювати враження, що вони можуть не перемогти. По суті йдеться про інформацію, яка могла б підштовхнути США та інших їхніх західних партнерів до уповільнення поставок озброєнь.

Навіть не маючи повного уявлення про військову стратегію і ситуацію в Україні, адміністрація Байдена просуває нові можливості, такі як системи реактивної артилерії. Але журналісти відзначають, що інформаційні прогалини в уряді США можуть ускладнити для адміністрації Джо Байдена прийняття рішення про те, як націлити свою військову допомогу на мільярди доларів.

За словами професора міжнародних відносин Колумбійського університету Стівен Біддла, в України є вагомі причини не говорити відверто про свої сили або військову стратегію.

"Я не впевнений, що в інтересах американської або української громадськості, щоб українці відкрито повідомляли про свої втрати, якщо в результаті це зміцнить військові зусилля Росії. Але це означає, що ми насправді не знаємо обох сторін історії", - сказав Біддл.

При цьому в останні дні Україна надала більше інформації, зокрема, Зеленський, відвідуючи лінію фронту, назвав бойові дії в Сєвєродонецьку "надзвичайно складними" і визнав, що щодня гине до 100 українських солдатів.

На думку аналітиків, більш відверті публічні заяви уряду можуть стати передвісником розмови з населенням про стратегічні рішення, які необхідно зробити на Донбасі - вивести свої війська або ризикувати їх оточенням з боку Росії.

"Ймовірно, йдуть дебати про те, чи варто знімати всі засоби захисту, які можуть опинитися в пастці, якщо вони залишаться. Якщо буде навмисне виведення військ, Зеленському доведеться пояснити це якимось чином. ... Йому доведеться розповісти українському народу якусь історію, якщо вони вирішать вивести ці війська, і пояснення втрат, які вони можуть понести, якщо залишаться, — логічний спосіб зробити це", — сказав Стівен Біддл, професор міжнародних відносин Колумбійського університету.

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