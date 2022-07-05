Ключова битва на Донбасі також "ще попереду".

Ніл Мелвін з аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту Збройних сил (Великобританія) розповів, де може статися вирішальна битва за Україну.

Про це повідомляє Sky News.

Військовий експерт сказав, що вирішальна битва за Україну, швидше за все, відбудеться не на сході, де Росія завдає головного удару, а на півдні, де Україна почала контрнаступ з метою відвоювати територію.

"Українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс перейде до України, коли вона спробує почати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", - сказав він.

Мелвін також наголосив, що в Луганській області у Росії "тактична перемога", яка принесла кремлівським військам невелику стратегічну вигоду. Але ключова битва "ще попереду", вважає військовий експерт

"Я думаю, що це тактична перемога Росії, але за яку довелося заплатити величезну ціну. На те, щоб домогтися дуже повільного прогресу, пішло 60 днів. Я думаю, що росіяни можуть оголосити про якусь перемогу, але ключова битва ще попереду", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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