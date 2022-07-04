Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську.

Евакуація людей, порятунок поранених і фіксація злочинів тривали навіть в останній день оборони Лисичанська на Луганщині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини. Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим", - написав він.

Голова ОВА розповів, що багато поранених місцевих вивезли до лікарень Дніпра, Львова, Івано-Франківська і сусідньої Донеччини.

"Тільки уявіть, що у медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки", - додав він.

Гайдай наголосив, що "росіяни переважали вдесятеро".

"Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла. Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка", - резюмував він.

Відхід українських захисників від Лисичанська

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про нібито окупацію всієї Луганської області. Шойгу відрапортував Путіну про нібито "повний контроль" росіян над Лисичанськом та захоплення населених пунктів Білогорівки, Новодружеська, Малорязанцевого та Білої Гори.

Вдень 3 липня речник Міністерства оборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" російських військ, незважаючи на заяви Москви про те, що місто захопили окупанти.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук інформував, що біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто знаходиться під контролем українських військ.

Вже ввечері неділі у Генштабі сповістили, що після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

Вас також можуть зацікавити новини: