Росія досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил.

Бойові дії в Донецькій області, ймовірно, будуть такими ж повільними, як і на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великобританії.

"Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та тим, що Росія масово застосує артилерію, зрівнюючи з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ключі", - кажуть розвідники.

В розвідці зауважують, що, на відміну від попередніх етапів війни, Росія досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил. Це Центральне угруповання, яке, ймовірно, очолив генерал-полковник Олександр Лапін, і Південне, ймовірно, під керівництвом нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

"Відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Також там зауважили, що після відходу українських сил з району Сєвєродонецька-Лисичанська "існує реалістична ймовірність того, що українські сили тепер зможуть відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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