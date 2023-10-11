Ворог потужно атакує місто із застосуванням всіх видів зброї.

Біля Авдіївки відбуваються потужні ворожі атаки. Обороною міста керує один з супер-досвідчених офіцерів, Герой України.

Військовий, який раніше був народним депутатом 7 і 8 скликань, Єгор Фірсов зазначив, що ворог веде дуже потужні атаки проти Сил оборони.

"Усе по-серйозному. Із застосуванням усіх видів зброї, починаючи від малої артилерії, мінометів, далі – "Гради", закінчуючи літаками та FPV-дронами",- розповів Фірсов в ефірі Радіо Свобода.

При цьому додав, що "паритету в повітрі" Силам оборони дуже не вистачає. За його словами, обороною Авдіївки "керує фактично один з супер-досвідчених офіцерів, прізвища не буду називати, Герой України".

Фірсов нагадав, що Авдіївка тримається вже півтора року повномасштабної війни і задача перед всіма бійцями Сил оборонитака: не просто втримати позиції, а завдати ворогу нищівних втрат і розбити його.

Ситуація в Авдіївці - що відомо

У вечірньому зведенні сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України зазначав, що на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області. Окупанти завдали понад 10 авіаційних ударів в районі Авдіївки.

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