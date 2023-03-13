Удар було завдано двома ракетами.

Російські війська вдарили ракетами по школі в Авдіївці, де станом на 11 березня залишалося 18 дітей. В результаті атаки росіян загинула одна людина.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

За його словами, загинула місцева жителька.

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На опублікованих фото видно, що від будівлі залишилися лише руїни та купа цегли.

Ситуація на фронті станом на 13 березня - що відомо

13 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

При цьому ворог завдав три ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також окупанти завдали вісім авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року вже становлять близько 159 800 солдат армії РФ. Тільки за минулу добу було знищено приблизно 700 росіян.

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