Українців звинувачують у "тероризмі" і "насильницькому захопленні влади".

У ростовському військовому суді РФ прокуратура запросила для військовополонених українців, які служили в "Азові" 24 роки позбавлення волі, серед "обвинувачених" - 9 жінок, зокрема кухарки.

Як повідомляє "Медіазона", представники прокуратури запросили великі строки позбавлення волі для 24 полонених громадян України, які наразі утримуються в СІЗО-5 Ростова-на-Дону. Зазначається, що засідання суду відбулося сьогодні в Південному окружному військовому суді. На лаві підсудних, зокрема жінки.

Обвинувачення вимагає, щоб 9 жінок, більшість з яких готували їжу для військових "Азова", відправили до колонії загального режиму на терміни від 16 до 19 років. Для чоловіків - від 16 до 24 років колонії суворого режиму.

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"Українців звинувачують у діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, участі в діяльності терористичної організації та проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності", - пише ресурс.

Як зазначається, держобвинувачення країни-агресора вважає доведеним, що всі підсудні українці висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

За даними "Медіазони", усі 24 українці в різний час служили в "Азові". Дехто брав участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", проте серед "обвинувачених" є також люди, які на момент російського вторгнення вже залишили службу - їх затримали вдома або під час "фільтрації".

Кримінальну справу спочатку завели на території так званої "ДНР", обвинувачені перебували в СІЗО Донецька, але після кількох судових засідань матеріали справи перенаправили в Ростов-на-Дону.

Українські військовополонені

У слідчому ізоляторі міста Ростов-на-Дону помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов". Про смерть Іщенка повідомив його адвокат під час засідання в Південному окружному військовому суді, де розглядають справу понад 20 військовополонених. Іщенко народився в Маріуполі, був моряком і повернувся з рейсу за кілька днів до вторгнення РФ в Україну. Незабаром чоловік вступив до полку "Азов", став водієм. Потрапив у полон, коли в місті йшли бої.

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