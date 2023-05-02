Масовий розвиток БПЛА перевернув всю військову стратегію, включаючи застосування техніки РЕБ.

Військовослужбовець ЗСУ зв'язківець Сергій Флеш зробив огляд на російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2", за допомогою якого окупанти можуть пеленгувати і глушити українські УКХ радіостанції, включаючи станції з технологією ППРЧ (псевдовипадкової перебудови робочої частоти), а також мобільні телефони, GPS, і крилаті БПЛА.

"За моєю оцінкою, у РФ не більше 100 таких комплексів. До десятка було знищено під час поточної війни. Росіяни зрозуміли, що така ціль в епоху БПЛА дуже вразлива і тепер не застосовують їх на "нулі". Ось так в один момент, масовий розвиток БПЛА перевернуло всю військову стратегію, включаючи застосування техніки РЕБ", - пише Флеш.

Комплекс "Борисоглібськ-2" в Україні-деталі

На півночі Харківської області українські воїни під час стрімкого контрнаступу захопили новітню російську станцію радіоелектронної боротьби - "Борисоглєбськ-2". Трофей зловили цілим і неушкодженим. А ще кілька легкоброньованих тягачів і безліч боєприпасів.

Відео дня

У квітні ВСУ вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук", автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301б "Борисоглєбськ-2".

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