За добу росіяни атакували біля села Невське, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва.

ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук" і комплекс радіоелектронного придушення окупантів.

Як йдеться у повідомленні Луганської ОВА, за добу росіяни атакували біля села Невське, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва.

"Їхні спроби виявилися безуспішними – українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках тримають оборону. Ворог більше місяця проявляє там активність, веде безуспішні наступальні дії", - повідомив подробиці виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

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За його даними ЗСУ вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук", автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", а також склад з боєприпасами окупантів.

Смирнов одав, що росіяни продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Цього разу він відкривав вогонь по Макіївці, Невському, Кремінній, Діброві, Білогорівці.