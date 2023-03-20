Війна в Україні може завершитися вже сьогодні, якщо РФ виведе свої війська з української землі, зазначив речник прем'єра Великобританії.

Уряд Великобританії закликає лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна вплинути на президента Російської Федерації Володимира Путіна у питанні припинення бомбардувань українських міст.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, повідомляє The Guardian. "Китай раніше говорив про важливість поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми хотіли б побачити, що лідер Сі буде відстоювати цю позицію, коли буде говорити з Путіним", - сказав прес-секретар.

За його словами, "ця війна і збройний напад на суверенітет України може припинитися сьогодні, якщо Росія виведе свої війська з України".

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"Тому, ми сподіваємося, що лідер Сі використовує цю можливість, щоб натиснути на президента Путіна з метою припинення бомбардувань українських міст, лікарень, шкіл і припинення деяких з тих злочинів, які ми бачимо щодня", - підкреслив він.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, Сі Цзіньпін сьогодні, 20 березня, прибув з дводенним візитом до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Сі Цзіньпін використає вплив на Путіна, щоб змусити його припинити агресивну війну проти України.

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