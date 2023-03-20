Україна уважно слідкує за візитом лідера Китаю до Росії.

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь використає вплив на Москву з метою припинення російської агресії проти України.

"Україна уважно відстежує візит лідера Китаю до Росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити її припинити агресивну війну проти України", - заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у коментарі УНІАН.

За словами речника, як наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з китайським колегою Цінь Ґаном минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути у центрі усіх дипломатичних зусиль.

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"Ми готові брати участь у тіснішому діалозі з Китаєм для відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН і в останніх резолюціях Генеральної асамблеї ООН з цього приводу", - додав Ніколенко.

Приїзд Сі Цзіньпіня в Росію - деталі

Лідер КНР Сі Цзіньпінь сьогодні прибув до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна вимагає від Російської Федерації виведення усіх загарбницьких військ з української території на тлі візиту Сі Цзіньпіня до Москви, який відбудеться 20-22 березня.

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