Офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15:00 21 березня.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

За даними сервісу Flightradar24, літак приземлився в аеропорту Внуково. Біля літака його зустрів віце-прем’єр Дмитро Чернишенко.

Як повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16:30. Це буде розмова віч-на-віч, яка продовжиться за неформальним обідом.

Відео дня

Офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15:00 21 березня. Крім двосторонніх питань лідери РФ і КНР обговорять план "мирного врегулювання в Україні", запропонований Пекіном.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії - деталі

Візит китайського лідера в Росію повинен тривати 20-22 березня. При цьому Білий дім хоче запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна як миротворчу місію.

Інститут вивчення війни вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту до Росії, ймовірно, для обговорення схем ухилення від санкцій і зацікавленості Китаю в посередництві в переговорах про закінчення війни в Україні.

Сі Цзіньпін назвав позицію Китаю щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну "незмінно об'єктивною і неупередженою" і зазначив, що країна "докладає активних зусиль до сприяння примиренню".

Вас також можуть зацікавити новини: