Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви на переговори з Володимиром Путіним.
За даними сервісу Flightradar24, літак приземлився в аеропорту Внуково. Біля літака його зустрів віце-прем’єр Дмитро Чернишенко.
Як повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16:30. Це буде розмова віч-на-віч, яка продовжиться за неформальним обідом.
Офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15:00 21 березня. Крім двосторонніх питань лідери РФ і КНР обговорять план "мирного врегулювання в Україні", запропонований Пекіном.
Візит Сі Цзіньпіна до Росії - деталі
Візит китайського лідера в Росію повинен тривати 20-22 березня. При цьому Білий дім хоче запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна як миротворчу місію.
Інститут вивчення війни вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту до Росії, ймовірно, для обговорення схем ухилення від санкцій і зацікавленості Китаю в посередництві в переговорах про закінчення війни в Україні.
Сі Цзіньпін назвав позицію Китаю щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну "незмінно об'єктивною і неупередженою" і зазначив, що країна "докладає активних зусиль до сприяння примиренню".