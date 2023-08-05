Тварина мала проблеми за здоров'ям і не зрозуміло, чому його взяли до цирку.

Російські окупанти у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з маріупольського зоопарку. У серпні тварина загинула у московському цирку.

Як розповідають у каналі Маріупольської міської ради, тигреня забрав навчати російський дрисерувальник Едгард Запашний. Він же й заявив про смерть вихованця.

Запашний підтримує російську війну проти України, а також розповсюджує фейки та наративи Кремля. Сам дресувальник стверджує, що у тигреня були вроджені проблеми з нирками. Однак невідомо, чому з такою хворобою його взяли до цирку.

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У травні росіянин хизувався вкраденим тигреням у соцмережах, але далі жодного допису про нього не було.

Викрадення тварин росіянами

Як повдомляв УНІАН, у листопаді під час відступу з Херсона окупанти вкрали з місцевого зоопарку єнота. Пізніше стало відомо, що вони забрали й інших звірів та незаконно вивезли їх до окупованого Криму.

За словами українських зоозахисників, що крадіжка тварин була вчинена за наказом російського командування.

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