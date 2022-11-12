Користувачі припустили, що росіянам знадобилася тварина, щоб призначити її "головою уряду Херсонської області у вигнанні".

Російська пропагандистка Анна Долгарьова повідомила єдину "гарну новину" після втечі окупантів з Херсону.

У Telegram Долгарьова повідомила, що її "товариш", "відступаючи" з Херсона з окупаційними військами, вкрав із зоопарку єнота.

"У мене дуже просили хороших новин по Херсону. Але єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку", – написала пропагандистка.

Ця новина швидко розлетілася по соцмережах, викликавши шквал жартів та мемів.

Користувачі припустили, що росіянам знадобилася тварина, щоб прати шкарпетки, як у мультфільмі про Крихітку-єнота, або призначити її "головою уряду Херсонської області у вигнанні". Також у мережі вже виникло припущення, що тварину обміняють на полонених росіян.

Зазначимо, що ситуація зі вкраденим єнотом виглядає дуже дивно, оскільки раніше росЗМІ прозвітували про вивезення окупантами всіх тварин із херсонського зоопарку до тимчасово окупованого Криму.

Але жадібність рашистів, мабуть, не вгамувати. Раніше з'явилося відео "викрадення" російськими військовими дитячого паровозика.

При цьому росіяни, вивозячи тварин та дитячі атракціони, покинули свою військову техніку. Так, напередодні УНІАН публікував кадри покинутого вертольота в аеропорту "Херсон" - це перший трофейний Мі-8 у ЗСУ.

Як повідомила керівник прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, сьогодні ЗСУ на звільнених територіях півдня знайшли російські танки, артилерію та іншу техніку, яку росіяни не змогли переправити через Дніпро під час відступу.

Війна в Україні: звільнення Херсону

11 листопада у Херсон, який був під окупацією з початку війни, зайшли українські військові.

Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки Україна повернула Херсон.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відхід окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

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