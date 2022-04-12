Наразі всі постраждалі у "задовільному стані".

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських окупантів на місто.

"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – сказав Орлов.

Медики пояснюють, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість і печія глотки, слизових ділянок очей, задуха.

Зараз всі постраждалі в "задовільному стані".

Можлива хімічна атака на Маріуполь: що відомо

Ввечері у понеділок бійці полку "Азов", які боронять від окупантів Маріуполь, заявили про хімічну атаку росіян.

Окупанти, за словами захисників, скинули на місто з БПЛА отруйну речовину невідомого походження.

Троє людей мають чітко виражені симптоми отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків, повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький.

Офіційного підтвердження від командування ЗСУ поки не надходило. Збору аналізів постраждалих перешкоджають безперервні бойові дії у Маріуполі.

Цьому передувала заява представника "ДНР" Басуріна про необхідність застосування "хімічних військ" проти ЗСУ на "Азовсталі".

Британія та США перевіряють отриману інформацію, після чого вживатимуть заходи.

Вас також можуть зацікавити новини: