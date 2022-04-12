Внаслідок вибуху невідомої речовини постраждали троє військових.

Внаслідок вибуху невідомої речовини в Маріуполі постраждали троє військових. Росіяни скинули її з безпілотника. Але ще рано говорити, чи це була хімічна атака.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Троє людей постраждали вчора вночі у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника. Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку", - заявив Кириленко.

Очільник ОВА нагадав, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних. Лік загиблих там іде на тисячі.

Можлива хімічна атака в Маріуполі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у полку "Азов", бійці якого обороняють Маріуполь, увечері 11 квітня заявили, що російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Лідер "Азова" Андрій Білецький повідомив, що троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.

Президент України Володимир Зеленський після повідомлень про атаку у відеозверненні зазначив: "Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше".

У США і Великобританії відреагували на заяву "Азова" про те, що російські окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що вже перевіряє цю інформацію разом з партнерами.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що вони стурбовані потенційним використанням Росією засобів "боротьби з заворушеннями" в Україні.

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