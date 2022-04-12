Вони мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами.

Російські окупанти застосували хімічну зброю по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь", по фортеці українській бійців, по фортеці азовців. Якщо говорити про практичну сторону удару - вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків", - повідомив він.

За словами Білецького, такі дії Росії свідчать про її боягузство.

"Вони не можуть взяти Маріуполь, не можуть взяти азовців, не можуть взяти українських захисників. Вони впадають у відчай і їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 11 квітня російські окупаційні війська використали у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

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