Міська влада даних про наслідки атаки поки не повідомляла.

В Одеській області в порту Кілія на Дунаї після нічного удару "шахедів" сталася пожежа.

Про це повідомляє телеграм "Одесса INFO", публікуючи відео із загравою від вогню.

Місцева влада поки нічого про наслідки нальоту на Кілію не повідомляла.

Відео дня

Українські моніторингові канали кілька годин тому повідомляли, що на Кілію летіли від трьох до шести "шахедів". Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали, що в місті вночі було гучно.

Атака "шахедів"

Сьогодні вранці РФ атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Зокрема, у Києві спрацювала протиповітряна оборона.

Повітряні сили зафіксували о 5:30 рух БПЛА в напрямку Києва, Сумщини, Чернігівщини та Полтавщини. До цього "шахеди" маневрували в повітряному просторі України, змінюючи курс.

Близько 6 ранку в Києві прогриміли вибухи. Місцеві пабліки повідомили про роботу ППО по ворожих дронах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали недалеко від станції метро в Дарницькому районі столиці. Згодом він уточнив дані про подію. Наразі в Києві скасували повітряну тривогу, але зберігається небезпека для області. Крім того, дрони ще фіксують у Дніпропетровській, Чернігівській та Полтавській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: