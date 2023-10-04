Також, за його словами, відбулася змістовна нарада з керівником Головного управління розвідки "про хороші речі для України".

Українська влада робить усе можливе, щоб забезпечити нашу країну достатньою кількістю систем ППО перед зимою, і наразі очікуються певні рішення від партнерів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що провів сьогодні декілька важливих нарад. Зокрема, проведена нарада з урядовцями щодо програм відновлення, допомоги регіонам та людям, які втратили будинки.

Також, зазначив президент, ведеться робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики.

Відео дня

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", - розповів президент.

Крім того, серед головних сьогоднішніх нарад, за словами президента, була нарада з керівником Головного управління розвідки.

"Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше", - сказав він.

Також, за словами Зеленського, сьогодні під час селектору він заслухав доповідь керівника Служби безпеки України щодо протидії колаборантам.

"Теж змістовно. Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці", - зазначив глава держави.

Підготовка України до зими

Як повідомляв УНІАН, Зеленський у Харківській області провів наради з усіма, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Зокрема, в регіоні відбудулися важливі наради з військовими, обласним управлінням СБУ та обласною поліцією.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні Зеленський розповів, яка зброя необхідна Україні перед зимою. За його словами, потрібне прискорення реалізації європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів, а також Україні необхідні системи ППО.

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